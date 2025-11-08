◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節柏１―０名古屋（８日・三協Ｆ柏）柏はホームで名古屋に１―０で勝利した。前半はスコアレスで折り返したが、後半２分にＤＦ原田亘の右クロスが相手のオウンゴールを誘い先制すると、そのまま逃げ切った。決して楽な試合展開ではなかったこと、自身の連携ミスからピンチを招いたことも踏まえてＤＦ古賀太陽は「内容に関して僕らの理想とは遠いような内容になった」としつつも「今はとにかく結