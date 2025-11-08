◆紅白戦白組１―３紅組（８日・Ｇタウン）巨人のエルビス・ルシアーノ投手が、紅組の５番手で登板。最速１５５キロをマークして、１回１安打無失点に封じた。２点リードの７回から登板。先頭の浦田は二飛、泉口には中前安打を許したが、続く中山は右飛に仕留めた。２死一塁から打席に舟越を迎えると、２球目に一走・宇都宮が二盗を試みるもタッチアウト。同戦は７イニング制で行われたため、試合終了となった。ルシアーノ