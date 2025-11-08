◆卓球ノジマＴリーグ（８日、神奈川・カルッツかわさき）男子の東京は８日、神奈川・カルッツかわさきで同６位の静岡と対戦し、３―１で勝利して８勝目をあげて首位に浮上した。今季から東京に加入した吉山僚一は、第２マッチで阿部悠人と対戦し、３―１で勝利した。「１セット目いい感じで取れて、逆に良すぎて２セット目から焦りが出た。凡ミスが増えて危ない展開だったが、なんとか勝つことができた」とホッとした様子で