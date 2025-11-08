京都DFアピアタウィア久が9試合ぶりに出場後半終了間際のラストワンプレーで首位の鹿島アントラーズが追いつき、そのまま1−1で引き分けて3位の京都サンガF.C.との勝ち点5ポイント差をキープした10月25日の大一番。9試合ぶりの出場を先発で果たした京都のセンターバック（CB）のアピアタウィア久が、プロ入り時の約束をようやくかなえた。身長192cm・体重85kgの巨躯を誇る27歳が悩み、もがきながらトンネルを抜け出そうとしてい