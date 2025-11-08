ヤオコーは7日、200店舗目となる「ヤオコー板橋四葉店」（東京都板橋区）を開店した。同店は、埼玉県南部・東武東上線沿線に形成されたドミナント（店舗網）から都市部進出の一拠点と位置付けられ、広い敷地面積の確保が難しいとされる立地で狭小・都市型店舗ならではの新提案が随所に施されている。狭小スペースを補う施策としては、15時や夕方に品揃えを変更することで440坪の売場で600坪に相当する品揃えにしていくほかエン