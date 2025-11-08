◇アジアプロ野球交流戦楽天―楽天モンキーズ（2025年11月8日台湾・桃園）楽天の中継ぎ右腕・宋家豪（ソン・チャーホウ）が1│1の6回に3番手で登板。圧巻の3者凡退に抑えた。台湾代表として、来春のWBC出場も見据えるベテランは「台湾のたくさんのお客さんの前で投げることができ、とても楽しかったです。シーズンとは変わらず良い調子で投げることができました。最後にスタジアム全体から自分の名前をコールしていただ