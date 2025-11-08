【新華社ウルムチ11月8日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州のアルタイ地区でこのほど、寒気の影響により阿禾公路（道路）に雪が降り、路面が凍結し交通が乱れた。地元の道路管理部門と交通警察が迅速に除雪と交通整理を進め、安全を確保した。（記者/阿曼）