️飼っちゃダメ！犬を『不幸』にする人はこんな人 自己中心的な人 犬を家族に迎えるからには、犬を最優先した形に生活スタイルを変えなければなりません。 犬のために休日も早起きをしてお散歩をする、飲み会や旅行の誘いを断る、疲れていたり別に やりたいことがあっても犬の遊びに付き合ってあげるなどといったことも必要になる場面があるでしょう。 自分が楽をすることや自分が楽しむことが最優先な自己中心的な生