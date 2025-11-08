11月8日、東京競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（芝1400m）は、岩田康誠騎乗の7番人気、レオアジャイル（牝2・美浦・杉浦宏昭）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にレピュニット（牡2・美浦・宮田敬介）、3着にマジェステラ（牝2・美浦・千葉直人）が入った。勝ちタイムは1:22.9（良）。1番人気で戸崎圭太騎乗、プラネタリーアワー（牝2・美浦・加藤征弘）は4着、2番人気で三浦皇成騎乗、ルルマーレ（牝2・美浦・伊藤大士）は7着敗退