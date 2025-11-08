11月8日、東京競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1800m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、ラヴェニュー（牡2・栗東・友道康夫）が快勝した。5馬身差の2着にエリュグレイス（牝2・美浦・和田勇介）、3着にサトノマティーニ（牡2・美浦・蛯名正義）が入った。勝ちタイムは1:46.7（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、ミラージュノワール（牝2・美浦・宮田敬介）は、12着敗退。【東京1R】プーシャンがJRA初勝利…プルメリアリノで抜け出