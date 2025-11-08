11月8日、東京競馬場で行われた1R・2歳未勝利（ダ1300m）は、A.プーシャン騎乗の2番人気、プルメリアリノ（牝2・栗東・小栗実）が快勝した。3.1/2馬身差の2着にラインジーク（牡2・美浦・水野貴広）、3着にチュウワメロディー（牡2・栗東・小崎憲）が入った。勝ちタイムは1:19.3（良）。1番人気で戸崎圭太騎乗、ビップムーラン（牝2・美浦・田島俊明）は、4着敗退。【福島4R】今村聖奈が今年の19勝目…ハニーローリエで人気に