11·î8Æü¡¢Ê¡Åç¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿4R¡¦3ºÐ¾å1¾¡¥¯¥é¥¹¡ÊÌÆ¡¦¥À1150m¡Ë¤Ï¡¢º£Â¼À»Æàµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ï¥Ë¡¼¥í¡¼¥ê¥¨¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦¾®¼êÀî½à¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.3/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦¾å¸¶Í¤µª¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Ú¥ì¥°¥ê¥ó¡ÊÌÆ4¡¦·ªÅì¡¦²ÏÅè¹¨¼ù¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:08.5¡ÊÎÉ¡Ë¡£º£Â¼À»Æàµ³¼ê JRAÄÌ»»100¾¡Ã£À®¡Ä½÷À­µ³¼ê¤Ç¤Ï3¿ÍÌÜ¥ë¡¼¥é¡¼¥·¥Ã¥×»º¶ðº£Â¼À»Æàµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ï¥Ë¡¼¥í¡¼¥ê¥¨¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢Æ±µ³