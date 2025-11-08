今回、Ray WEB編集部は職場での出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・佐伯ゆずは社会人4年目です。ある日の会議で、部長の高田さんから驚くことを言われ……？どうやら廃部になる話はウソだったようです。その代わり、高田さんから「俺の直下に配属したい」と言われたゆず。このあと彼女は、どうなるのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【