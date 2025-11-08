天皇皇后両陛下は9日に行われる「全国豊かな海づくり大会」の式典などに出席するため、8日午後、三重県に到着されました。 【写真を見る】天皇皇后両陛下9日の「全国豊かな海づくり大会」の式典に出席されるため三重県をご訪問8日は鳥羽水族館でラッコの“イカミミジャンプ”もご覧に 両陛下が三重県を訪問されるのは、2019年以来6年ぶりで、8日午後、鳥羽市に到着され、沿道には多くの市民らが集まりました。 両陛下は鳥羽