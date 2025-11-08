【新華社黔東南11月8日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州雷山県で5日、ミャオ族の伝統的な祝日「苗年」を祝う行事が開かれた。同民族の数万人が盛装して中心市街地に集まり、パレードや無形文化遺産の展示を楽しんだ。苗年は収穫を喜び、祖先を祭る催しで、2008年に第2次国家級無形文化遺産に登録されている。（記者/楊文斌）