【新華社広州11月8日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は、広東省広州市の広東オリンピックスポーツセンターで9日夜に行われる第15回全国運動会の開会式に出席し、開会を宣言する。