「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、東和薬品ラクタブドーム）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１０位の北京五輪代表、樋口新葉（２４）＝ノエビア＝はフリー１１５・１２点、合計１６８・２７点だった。右足甲の怪我を抱える中で、冒頭のダブルアクセルからの３回転トーループを着氷。続く３回転ルッツ、３回転ループも成功させた。後半の３回転ルッツで転倒、３回転−２回転の連続ジャンプが２回転−