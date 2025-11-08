テレビ東京系「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」が８日に放送された。出川哲朗の冠人気番組で、旅先の心優しき人に助けてもらいながら電動バイクで旅をするバラエティー。今回は島根県・高津川をスタートし石見畳ヶ浦を目指した。この日は、日本球界のレジェンド・松坂大輔氏が充電旅に合流した。松坂氏は、横浜高校時代にエースとして１９９８年春夏全国制覇。出川が当時を振り返り「やっぱり優勝までの過程の物語