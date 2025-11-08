◆全日本バレーボール高校選手権（春高バレー）福岡県代表決定戦福岡女学院3―0福岡工大城東（8日、福岡市総合体育館）福岡女学院が昨年代表の福岡工大城東をストレートで破り2年ぶり2度目の春高バレー出場を決めた。第1セットは25―9と自分たちのペースで勝利を決めたが、第2セットはマッチポイントから1点を争う展開となり30―28の接戦を制し、第3セットにつなげた。「相手も粘り強かったので厳しい戦いだった。第2セット