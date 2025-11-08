◆全日本バレーボール高校選手権（春高バレー）福岡県代表決定戦福岡大大濠3―1東福岡（8日、福岡市総合体育館）とうとう、目の前に立ちはだかる黒い壁を突き破った。福岡大大濠が14連覇中だった東福岡を破り15年ぶりの春高バレー出場を決めた。「苦しい場面もあったけどよく耐えた。いろんな人の思いを背負ってプレッシャーもあったが、みんなの思いで越えられた」と前園洋行監督は15年ぶりの扉をこじ開けた選手たちをたた