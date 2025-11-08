新日本プロレスは、8日に愛知・安城大会を開催。メインイベント終了後に26年1月4日に開催される「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」で引退する棚橋弘至（48）の引退試合の相手が“レインメーカー”オカダ・カズチカに電撃決定した。「どうなりますかね…あとは僕自身の問題ですね…」引退が迫ったエースがバックステージで引退前の心境を口にした。この日は「棚橋弘至ファイナルロード〜継」で、同郷そして同じ中学校の