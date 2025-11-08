黄川田北方相は８日、北方領土の対岸に位置する北海道根室市の納沙布岬を視察で訪れた際、「一番外国に近いところ」と発言した。北方領土を外国扱いしたとも受け取れる表現で、黄川田氏はその後、記者団に「岬に立って北方領土の近さを改めて認識した。領土問題を（身近に）感じてほしいという思いだった」などと釈明した。