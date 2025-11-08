中国軍の新型空母「福建」が就役し、式典に臨む習近平国家主席（手前中央）＝5日、中国海南省三亜市（新華社＝共同）【北京共同】中国海軍の報道官は8日、中国の3隻目となる新型空母「福建」が5日に就役したことに関連し、今後の空母開発計画について「国防上の必要性から総合的に検討する」と述べた。記者の質問に答える形式で談話を発表した。中国は4隻目の空母建造を計画しているとされる。福建が艦載機を短時間で発進させ