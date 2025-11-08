日本維新・藤田文武共同代表が８日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に生出演した。藤田氏は、しんぶん赤旗に、公金２０００万円と秘書の会社が絡む疑惑を報じられ、４日に開いた説明会見がケンカ腰で「態度が悪すぎる」と批判され、騒動渦中。藤田氏は、秘書の会社に機関誌などのデザイン、印刷などを発注したが、相場と比較しても安価で、弁護士に確認して「適法」とされたが、身内会社に公金が入る