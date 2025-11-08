国内女子ゴルフのステップアップツアー（下部ツアー）「明治安田レディスオープン」最終日（８日、大阪・茨木国際ＧＣ＝パー７２）、首位と２打差の２位から出たアマチュアの岩永杏奈（１６＝大阪桐蔭高２年）が６バーディー、１ボギーの６７と伸ばし、通算１２アンダーで逆転優勝した。同ツアーのアマチュア優勝は史上８人目。岩永は、明治安田が行う地元アスリート応援プログラムの支援を受けていることもあり「普段からサポ