【その他の画像・動画等を元記事で観る】原作書籍は累計35万部（書籍＋電子）を超える人気を誇っている、TVアニメ『拷問バイトくんの日常』の放送・配信日が2026年1月4日(日)に決定。それに伴い、この度メインビジュアルおよびメインPVが公開された。キャラクターデザインの渋谷秀が描くメインビジュアルも解禁され、「拷問会社スピリタス」のバイトメンバーである、セロ・シウ・ミケ・ヒューのほか、社長のヘラ、社員のノエが描か