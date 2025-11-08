HKT48からの卒業を控えている地頭江音々（ぢとうえ・ねね）さん（25）が2冊目の写真集を2026年1月15日に出版する。写真集出版は「彼女の名前」（玄光社）以来約3年ぶりで、1冊目と同じ版元の玄光社が25年11月8日に発表した。タイトルは改めて発表される予定。地頭江さんは16年に4期生としてグループに入り、最新シングル「半袖天使」（25年7月発売）でセンターポジションを務めている。新曲発売直前の7月6日、「冬ごろ」にグループ