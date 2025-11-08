巨人は８日、ＧタウンとＧ球場室内で行う秋季キャンプで紅白戦を行った。午前９時にアップがスタートし、試合前は普段の練習日と同じように内、外野ついたシートノックを実施。試合は７イニング制で１０時３０分開始、１２時３０分過ぎまで行われた。紅白戦の時間は普段なら実戦形式のチーム打撃などを行っている時間帯。試合後はランチを挟んで、普段と同じように午後の猛練習がスタートした。大城、泉口らも含めた野手陣