お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が、7日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。お笑いタレント・やす子（27）を「意地が悪い」と感じたエピソードを暴露する場面があった。この日、タレント・フワちゃんがプロレスラーとして復帰することが発表された。そこからやす子の話題になると、粗品は「あいつは結構、意地悪いからな」とチクリ。「めちゃくちゃ邪魔されたから