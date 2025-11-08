フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦、ＮＨＫ杯は８日、大阪府門真市の東和薬品ラクタブドームで行われ、男子はショートプログラム（ＳＰ）１位の鍵山優真（オリエンタルバイオ）がフリーは１８８・６６点で２位となり、合計２８７・２４点で大会３連覇を達成した。ＳＰ２位の佐藤駿（エームサービス）がフリーは１８９・０４点で１位、合計２８５・７１点で２位。佐藤は１２月に名古屋で開かれるファイナル進