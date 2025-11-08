8日午後、石川県の白山白川郷ホワイトロード、蛇谷園地の駐車場で車が柵を破って崖下に転落する事故がありました。この事故で車に乗っていた男女2人が死亡したということです。事故があったのは石川県白山市にある白山白川郷ホワイトロードの蛇谷園地の駐車場で8日午後1時前、付近の人から「車がガードレールを突き破り崖下に落ちました」と消防に通報がありました。車には高齢の夫婦が乗っていたとみられており心肺停止の状態で病