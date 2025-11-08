（桃園中央社）野球の「2025桃園アジアプロ野球交流戦」は7日、北部・桃園市の楽天桃園野球場で開幕し、東北楽天ゴールデンイーグルスは韓国プロ野球のKTウィズと1−1で引き分けた。試合は延長戦を行わず9回で打ち切りとした。楽天は四回、吉野創士の適時三塁打で1点を先制するも、五回に1点を返され同点とされた。台湾出身の内野手、陽柏翔が「2番・二塁」で先発出場し4打数1安打だった。投げては先発の古賀康誠が5回4安打1失点と