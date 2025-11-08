Image: Itiner-e これは｢すべての道｣と言っていいレベル。｢すべての道はローマに通ず｣と言われますが、実際のところローマの道はどれくらいあったのでしょうか？最新の研究によると、これまで知られていたより11万km長い約30万kmに及ぶ可能性があるそうですよ。巨大データセット「Itiner-e」が描くローマ帝国の道今回、高解像度デジタルデータセット｢Itiner-e｣によって、西暦150年ごろのロー