８日午後１時５０分頃、石川県白山市の「白山白川郷ホワイトロード」の駐車場で、「車がガードレールを突き破って崖下に落ちた」と、近くにいた観光客から１１９番があった。高齢の男女２人が心肺停止の状態で病院に搬送されたが、その後死亡した。県警白山署や消防などによると、現場は道路脇の駐車場で、乗用車が木製の柵を破り、数十メートル下に転落したという。同署が事故原因などを調べている。