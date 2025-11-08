全米女子プロゴルフ協会（USLPGA）と全米ゴルフ協会（USGA）が共催する女子ジュニアプログラムの「ガールズゴルフ」が8日、米女子ツアー、TOTOジャパンクラシック会場の滋賀・瀬田GCで行われた。関西地区の6〜17歳までの29人が集まり、最終組のスタート後に選手がいなくなった練習場で、USLPGAのインストラクター資格を持つ13人のスタッフから指導を受けた。同プログラムは社会生活を送る上で役に立つライフスキル“5E”の（