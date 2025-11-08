講演する自民党の小林政調会長＝8日午後、札幌市自民党の小林鷹之政調会長は8日、札幌市で講演し、防衛費と関連経費を合わせて国内総生産（GDP）比2％に増やす政府目標を巡り、さらなる金額の上積みが必要だと主張した。「GDP比2％では到底足りない。必要なものを積み上げる作業を党と政府で速やかに進めていく」と述べた。理由について「日本は中国、北朝鮮、ロシアに囲まれている。戦い方も変わってきており、防衛技術を高め