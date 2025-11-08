松任谷由実（C）MBS 松任谷由実が、11月9日（MBS／TBS系22時〜）「日曜日の初耳学」に出演。デビュー53年、キャリア史上最高傑作と語る、AIに正面から向き合った40thオリジナルアルバム「Wormhole / Yumi AraI」（11月18日リリース）でのスペシャルな試みについて語る。【写真】松任谷由実「日曜日の初耳学」場面カット今回の＜インタビュアー林修＞は、デビュー53年キャリア史上最高傑作と語る、AIに正面から向き