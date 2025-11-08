俳優の伊礼彼方が7日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）に出演。MCを務める千鳥・大悟が「男前すぎて笑ってまう」と驚きの声を上げた。【写真】大悟が「男前すぎて笑ってまう」と驚いた俳優・伊礼彼方番組初登場となった伊礼は、俳優としてミュージカルを中心に活躍。これまでに連続テレビ小説『らんまん』の高藤雅修役や、『あんぱん』のマノ・ゴロー役などを務めてきた。登場早々、「なんで