◆米女子プロゴルフツアーＴＯＴＯジャパンクラシック第３日（８日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、メルセデス・ランク１位の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）が４バーディー、１ボギーの６９と伸ばした。首位と３打差の通算１２アンダーで最終日を迎える。同じ最終組の山下美夢有（みゆう、花王）、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が序盤から伸ばす中、前半は４番でボギーが先行