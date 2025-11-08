◇男子ゴルフツアーACN選手権第3日（2025年11月8日兵庫県三木GC＝7004ヤード、パー71）首位と7打差の23位で出た石川遼（34＝CASIO）が7バーディー、1ボギーの65で回り、4打差の7位に浮上した。ツアー3勝目を狙う杉浦悠太（24＝フリー）が68と伸ばし、13アンダーで単独トップを守った。史上最年少の15歳で予選突破を果たした加藤金次郎（フリー）は4アンダーの24位で最終日を迎える。