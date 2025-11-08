玄光社より、1月15日に『HKT48 地頭江音々卒業写真集（タイトル未定）』が発売されることが決定した。【先行カット】地頭江音々、スタイル抜群な全身ショット地頭江は今年7月にグループからの卒業を発表。地頭江からの「卒業したあとの私の姿を想像してほしい」というリクエストのもと、北海道を舞台にロケ。「これから先を生きる未来の地頭江音々」を切り取った。街並みで過ごす一コマ、遊園地ではしゃぐ笑顔、おいしそうに