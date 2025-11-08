令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase9「侵す」が9日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case9「侵す」予告シェフの山王（中村育二）が望む悪夢とは何なのか？莫（今井竜太郎）は、現実世界での塩見（前野朋哉）らの言葉からヒントを得ると、夢で山王の3つめの心の扉を発見。中をのぞき込むと…！富士見（三嶋健太）らが首脳会談を止めようと奔走する一方で、莫