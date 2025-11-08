サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードがスポーツ組織として世界最高額となる２０２５／２６季年間予算案１２億４８００万ユーロ（約２２１５億６０００万円）を計上することになっている。スペインのスポーツ紙、マルカ、アスなどが伝えている。報道によると、昨季から５％増額することになる。手応えを感じているのは改修された本拠地スタジアム、サンティアゴ・ベルナベウに関係する収入が増加しているため。昨季