お散歩の時のポンタの後ろ姿が可愛くてたまりません。 何を見ているのか、左右に小さく動く後頭部も愛らしく、リズミカルにピコピコと動く足を見ているだけで思わず笑顔になってしまいます。 そして何よりも心を奪われるのが、歩くたびにチラッと見える後ろ足の肉球･･･！ ほんの一瞬しか見えないのに、そのわずかな隙間からの“チラ見せ”に毎回釘付けです。