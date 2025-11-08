夜、マクドナルドのデリバリーを頼んだ飼い主さん。ワンコたちに「デリバリーが来ても吠えちゃアカンよ」と事前に注意していたら……。その一部始終がTikTokに公開されると、記事執筆時点で335万回以上再生され、「昭和のコント並みの綺麗なオチですな」「結局パパもww」といった爆笑の声が殺到！ 【動画：『今からマクドナルドの配達が来るから、吠えちゃダメ』と犬にお願いした結果→コント過ぎる光景】 「デリバ