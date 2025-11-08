お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が8日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、またも“意味深”なポストを残した。クロちゃんは「チグハグ。過去の発言が掘り起こされるから気をつけた方がいいのにね。俺だから大丈夫は通用しないよねー」と意味深な投稿。また「メッキは何度も塗り直さないと落ちてくるからねー。そういう時にこそ丁寧にしていかないとなのにね、もったいない」としていた。クロちゃんは10