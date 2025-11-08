◇女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック第3日（2025年11月8日滋賀県瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）米ツアー6勝の畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）が5バーディー、1ボギーの68で回り、通算15アンダーで初日からの首位を守った。ホールアウトした畑岡は「前半はチャンスメークできたけど後半はスコアを動かせなかった。パー5の2つで取れなかったのはもったいない」と振り返った。バーディーで滑り出し、