日本相撲協会は８日、大相撲九州場所（福岡国際センター）を９日の初日から休場する東前頭１８枚目・明生（立浪）の診断書を公表した。１０月１７日に腰椎椎間板ヘルニアの手術を受け、今月６日付で「術後にて今後約１カ月のリハビリテーションを要する」との内容だった。今場所は途中出場して勝ち越さなければ、２０年７月場所以来の十両転落が確実。明生はこの日、福岡・糸島市の部屋宿舎で稽古に参加。序二段力士と相撲を取