◆新日本プロレス「ＮＥＷＪＡＰＡＮＲＯＡＤｉｎＡＮＪＯ」（８日、愛知・安城市・東祥アリーナ安城）観衆１４８３新日本プロレスは８日、愛知・安城市の東祥アリーナ安城で「ＮＥＷＪＡＰＡＮＲＯＡＤｉｎＡＮＪＯ」を開催した。メインイベントで来年１・４東京ドームで引退試合を行う棚橋弘至が「棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）でＩＷＧＰタッグ王者で棚橋と同じ中学校（大垣市立東中学校）の後輩