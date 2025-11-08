◇アジアプロ野球交流戦楽天―楽天モンキーズ（2025年11月8日台湾・桃園）楽天の大内誠弥投手（19）が楽天モンキーズ戦に先発し、4回6安打無失点に抑えた。高卒2年目右腕は初回2死から連打を浴び、2回にも3本のヒットを浴びたが、得点は許さず、「全体的にカウントを有利に進めることができたので良かったです。球威の部分はまだまだ上げていく必要があるので、このオフの課題としてしっかり取り組んでいきます」とコメ